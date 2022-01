Dårligt nyt i prøve: Vandet er fortsat forurenet på Kattegat-ø

Derudover er der i de foregående dage udført teknisk tilsyn på vandværket og vandet i beholderen på vandværket er blevet udskiftet, mens man forsøger at finde ud af, hvordan forureningen er opstået.



Har ikke oplevet det før

Direktør i Samn Forsyning, Ole Texel, fortalte tidligere til TV2 ØSTJYLLAND, at der første gang blev målt et forhøjet kimtal på Endelave den 20. december.

Men da en kontrolprøve samme dag ikke viste det samme, foretog forsyningen sig ikke mere.

En test en uge senere, den 27. december, viste dog i begge prøver, at der var et målbart forhøjet kimtal, og disse testresultater landede hos Samn Forsyning fredag morgen.

Noget, der ledte til en sjælden anbefaling om at koge sit drikkevand.

- Jeg har ikke oplevet det her før i min tid i Samn Forsyning eller Horsens Vand. Hverken på kimtal, coli, enterokokker, og hvad vi ellers måler for. Det er første gang, vi har måttet melde en kogeanbefaling ud, sagde Ole Texel.

Ingen grund til bekymring

Men selvom der nåede at gå 11 dage fra første forhøjede måling til, at der lå en kogeanbefaling fra myndighederne, så skal borgerne på Endelave ikke være bekymrede.

- Kimtal ved 22 grader er ikke sammenligneligt med coliforme bakterier og fækalbakterier. Det er usædvanligt, hvis man bliver syg af det. Det er for at være på den sikre side og for at tage hensyn til de svageste, at Styrelsen for Patientsikkerhed melder det her ud, siger Ole Texel, direktør i Samn Forsyning.

Det understreges, at vandet fortsat kan bruges ukogt til eksempelvis tøjvask og kogning af kartofler.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik bor der 163 personer på Endelave.

