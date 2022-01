Øvand er ikke længere forurenet – men skal stadig koges

Beboerne på den lille ø Endelave mellem Jylland og Samsø har siden den 31. december skullet koge deres drikkevand i to minutter for at dræbe eventuelle bakterier.

Og det skal de blive ved med, oplyser forsyningsselskabet Samn.

For selvom resultaterne fra de analyseprøver, der blev udtaget den 31. december, viser, at der ikke længere er et forhøjet kimtal i vandet på Endelave, så anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed stadig, at borgerne koger deres vand, inden man drikker det, bruger det til madlavning eller børster tænder i det.