Borgmester vil have bådvrag væk

Hvis ikke der senest mandag ligger et klart svar fra myndighederne om, hvem der har ansvaret, så tager han sagen videre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har en del ministerier, som nok burde kunne svare på spørgsmålet. Og hvis det nu viser sig, at det er en sag, som der ikke er ordentlig jura på, eller som falder ned mellem alverdens stole, så skal vi have justeret det, så Danmark og fjordene og vores havvand også har de rigtige regler at agere under i fremtiden, siger Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune.