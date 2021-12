Anklage: Døende offer fik peberspray og energidrik i ansigtet

Mændene er desuden anklaget for at have efterladt Jødal i hjælpeløs tilstand, i forbindelse med at de stak af fra bilen, efter at den var kørt galt på Nørretorv i Horsens.

Ulykken skete ifølge anklageskriftet, da BMW'en kørte ind i en sten. En af de tiltalte, en 25-årig mand, var ifølge anklagemyndigheden fører af bilen. I den forbindelse er han desuden tiltalt for at have overtrådt færdselsloven.

Sagen mod de fire vil blive behandlet ved Retten i Horsens senere på året. Anklagemyndigheden har rejst sagen som en nævningesag, hvilket indikerer, at man vil gå efter en straf på mindst fire års fængsel til i hvert fald en af de tiltalte.

De fire blev anholdt løbende i dagene efter ugerningen og har siddet fængslet siden. Også en 28-årig kvinde blev dengang anholdt og sigtet for at have hjulpet til med flugten. Hende er der ikke rejst tiltale mod.

/ritzau/