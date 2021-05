Politiet bekræfter: 20-årig død efter brutalt overfald

Dødsfaldet betyder, at sagen, der udspillede sig i det centrale Horsens, nu ændrer karakter - ikke mindst for de fire mænd, der er sigtet og varetægtsfængslet.

Fire mænd anholdt

Den unge mand blev udsat for et groft overfald i Sølvgade i Horsens og smidt ind i en sort BMW, der herefter forlod stedet.

Kort tid senere forulykkede selv samme bil på Nørretorv i Horsens, hvor fire mænd blev set flygte fra stedet. Den 20-årig blev fundet i bilen i meget dårlig tilstand og hastet på hospitalet.

Mindre end et døgn senere anholdt Sydøstjyllands Politi to mænd, der mistænkes at have været med i bilen og til overfaldet, og siden er yderligere to mænd anholdt. Alle fire mænd er fra Vejle. Også en kvinde, der angiveligt har hjulpet dem med at komme væk fra Horsens efter trafikuheldet, er sigtet i sagen.

Det mistænkes, at der skulle ligge et opgør i de kriminelle miljøer bag overfaldet.

Et ligsyn skal nu udføres for at få klarhed over den 20-åriges skader og dødsårsagen, fortæller vagtchef Jeppe Thranum fra Sydøstjyllands Politi.