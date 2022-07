Tour-stjerne kommer til Hadsten

Asbjørn Hellemose fra Galten deltager også i Hadsten Gade Grand Prix, oplyser løbet i en pressemeddelelse. De teaser desuden for, at der snart offentliggøres endnu et stort dansk navn.

Det traditionsrige løb genoplives i år efter coronapause. Det betragtes som et af de hårdeste gadeløb i verden. Gadeløbet i Hadsten har været afviklet hvert eneste år siden 1993 og indtil 2019, men har de sidste to år været aflyst på grund af corona.