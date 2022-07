Der knokles for at få Vingegaard til Østjylland

- Det er sådan noget, man kan drømme om.

Og det er netop det, Anders G. Christensen gør i sin stue, når han planlægger genoplivningen af det traditionsrige gadecykelløb Hadsten Gade Grand Prix.

Den 11. august er det nemlig tilbage efter to års pause, og Anders G. Christensen, der er formand for Hadsten Sport, Event og Kultur, håber at kunne præsentere de bedste cykelryttere til løbet.

Og hvem bedre end Jonas Vingegaard, der lige nu ligger lunt i svinget til at kunne sikre sig Tour de France-sejren i sin bare anden deltagelse i løbet?