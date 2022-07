Tourens nummer et slog sine folder i Odder

Cykelfeberen raser i Europa, Frankrig, Danmark - og i Østjylland.

Mange danskere er kommet på fornavn med Jonas Vingegaard, men de færreste er nok klar over, at han har kørt i Odder Cykel Klub, lige inden han blev professionel.

Her skiftede han til i 2015 som 17-årig og kørte et års tid.

- Vi glæder os selvfølgelig over, at det går Jonas godt. Det er sjovt at have fulgt ham, lyder det fra Odder Cykel Klubs formand, Torben Kristensen.