Rumænsk mand idømt fem års fængsel for hjemmerøveri mod ældre kvinde

- Det er god sporsikring og et godt internationalt politi-samarbejde, der gjorde, at den 29-årige endte med at blive dømt for hjemmerøveriet, siger senioranklager ved Østjyllands Politi, Jakob Beyer, til TV2 ØSTJYLLAND.

Endelig onsdag blev den 29-årige rumænske mand dømt for hjemmerøveriet i Hammel ved Retten i Randers. Her blev han idømt fem års ubetinget og udvist for bestandig. En dom, der ifølge anklageren i sagen, Jakob Beyer, er helt efter bogen.

- Udgangspunktet for denne type forbrydelse er fem års fængsel, og netop derfor gik jeg efter det, siger Jakob Beyer.