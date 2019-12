Nye store butikker på vej - skal få kunderne til at handle lokalt

Det skal kunne betale sig at foretage alle sine indkøb i lokalområdet. Derfor vil Favrskov Kommune nu gøre det mere attraktivt for store forhandlere af blandt andet elektronik, isenkram og byggematerialer at åbne i Hadsten, Søften og Hammel.

Det skal være butikker, som ikke er velegnet til centrum. Kurt Andreassen (V), byrådsmedlem

Første skud på stammen bliver med al sandsynlighed en 1600 kvadratmeter stor forretning, hvis navn og branche endnu er ukendt, i Hadsten.

- Vi vil gøre det muligt for såkaldte udvalgsvarebutikker at åbne i områder uden for bymidten. Det skal være butikker, som ikke er velegnet til centrum, siger næstformand for Favrskov Kommunes planudvalg, Kurt Andreassen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med ejeren af grunden i Hadsten, hvor den nye butik planlægges. Carsten Gadeberg, som også driver XL Byg, ønsker på nuværende tidspunkt ikke at løfte sløret for, hvilken butik der er på vej. Foto: Favrskov Kommune

Skal ikke ramme midtbyerne

For politikerne og forvaltningen i kommunen er det altafgørende ikke at slække på handelslivet i centrum af byerne.

Derfor får dagligvarebutikker og mindre forretninger ikke mulighed for at blive en del af de nye industriområder.

Læs også Butiksejer i opråb mod nethandel: Støt vores butik nu, ellers lukker vi

- Dagligvarebutikkerne bidrager til flow i midtbyen, og vi skal ikke have alle ud til omfartsvejene, siger kommuneplanlægger i Favrskov, Rikke Jensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men i dag oplever vi, at mange borgere handler deres elektronik, hårde hvidevarer og lignende uden for kommunen. Det skal vi lave om på, fortsætter hun.

01:27 VIDEO: Lige nu bugner mange butikker med uafhentede pakker efter Black Friday. I SuperBrugsen i Lystrup kæmper Birgitte, der arbejder i kiosken, med at få plads til de mange pakker. Indslaget er fra den 4. december. Luk video

Kun en dagligvarebutik

I Hadsten skal det nye butiksområde etableres ved Skanderborgvej, hvor der i forvejen blandt andre ligger en XL Byg, en Thansen og en Rema 1000.

Sidstnævnte får lov til at udvide, hvis planerne går igennem. Men vil være den eneste dagligvarebutik.

Det er butikker som Jysk, Elgiganten og byggemarkeder, der kan komme. Rikke Jensen, kommuneplanlægger, Favrskov

I Hammel er det ved Anbækvej og Viborgvej, at de nye områder formentlig kommer, imens Søften Erhverv også skal udvikles.

- Det er butikker som Jysk, Elgiganten og byggemarkeder, der kan komme. I alle områder er der forskellige regler, for hvor mange nye butikker der kommer, og hvor store de bliver, forklarer Rikke Jensen.

I Hadsten ligger der i forvejen flere butikker i området ved Skanderborgvej i den sydlige del af byen. Det område skal nu udvides og udvikles. Foto: Favrskov Kommune

Mere fysisk salg fra net-butikker

I Hadsten og Søften arbejder kommunen samtidig på at tillade mere fysisk salg fra de net-butikker, der har afdelinger i områderne.

Flere kunder efterspørger nemlig eftersigende muligheden for ikke kun at handle på nettet.

Læs også En julegave til klimaet: Undgå netkøb fragtet med fly

- I dag er det meget begrænset, hvor meget salg til private de må foretage fra butikkerne, men i fremtiden vil vi så gerne tillade mere, lyder det fra kommuneplanlæggeren.

Endnu er planerne fortsat på et tidligt stadie. I første omgang har politikerne i Planudvalget sagt god for at gå videre med dem.

Kommuner kritiserer planerne

Vejdirektoratet og Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse gjort kommunen opmærksom på visse regler, der skal overholdes, ligesom to nabokommuner har indgivet høringssvar til planerne.

At der åbner et par nye, og andre får lov til mere salg bør ikke genere nogen. Så de kan tage den med ro i Aarhus og Randers. Kurt Andreassen (V), byrådsmedlem

Randers og Aarhus Kommuner er nemlig bekymret for, om de udvidede beføjelser til Favrskovs virksomheder kan blive konkurrenceforvridende.

- Det bliver jo ikke et kæmpe område med et hav af butikker. At der åbner et par nye, og andre får lov til mere salg bør ikke genere nogen. Så de kan tage den med ro i Aarhus og Randers, lyder svaret fra Kurt Andreassen.

Læs også Nethandel ser ud til at slå rekord på black friday