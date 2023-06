Mikkels forsvundne ring dukkede pludselig op under fodboldkamp

Og nu er ringen fundet under en fodboldkamp lørdag formiddag på samme anlæg, som den blev væk, men dog et stykke fra, der hvor Mikkel Toustrup spillede kamp.

- På et tidspunkt tog jeg en trøje op af min taske, og det kan godt være her, den er faldet ud. Det er virkelig uheldigt, for jeg opdagede det først næste morgen, da jeg skulle aflevere ungerne, fortalte Mikkel Toustrup tidligere på ugen.

Vielsesringen forsvandt mandag aften efter en fodboldkamp på ASA Aarhus' fodboldbaner, hvor Mikkel Toustrup sad og drak en øl efter at have spillet en kamp.

Mikkel Toustrup har været glad for den store hjælp i forbindelse med at finde ringen.

- Det er nok 50 mennesker, der har skrevet med opmuntringer til mig privat. Og så er det blevet delt hundredvis af gange på både privatprofiler og i lokale grupper på Facebook. Det har været med til at give et skulderklap og moralsk opbakning, siger Mikkel Toustrup.

Den første ring mistede han i 2015. Men nu slipper han for at skulle ud og investere i en tredje ring. Og det mener han selv skyldes den store opbakning fra både venner og fremmede.

- Og så betød det ekstra meget at finde den her, for nu har jeg smidt en væk før. Den første ligger stadig Aarhus Bugten, fortæller Mikkel Toustrup.

- Vi er stadig lidt i forhandling over, om bøden skal gælde som 'glemte sager', eller vi er ude i en særlig 'fjumrebøde'. Men den forhandling taber jeg nok, siger Mikkel Toustrup med et grin.

Han lever dog med både bøder og dusør. Han er bare glad for, at ringen nu er tilbage på fingeren. Det fejrer han lørdag med bobler på terrassen - og så lover han at passe ekstra godt på fremover.

- Den kommer til at blive hjemme fremover, når jeg tager til sport. Jeg mener ikke, at jeg er dårlig til at passe på mine ting, men historien om ringene siger måske noget andet, siger Mikkel Toustrup med endnu et grin.