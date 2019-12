Danmarks (måske) største pakkeleg midt i gågade - plads til 100 deltagere

Det er ikke altid let at lokke de handlende ind til bymidten, når nu alle indkøbene kan laves meget lettere – og ofte også billigere – på nettet. Det er man klar over hos Hadsten Handel, der i denne weekend derfor kaster sig ud i et særligt arrangement.

Midt i Søndergade, som er Hadstens gågade med alle butikkerne, forsøger den lokale handelsstandsforening at lave Danmarks største pakkeleg.

Gaverne er doneret af butikkerne, og de håber selvfølgelig på at lokke folk ned i Søndergade, så de bagefter smider lidt penge i kassen. Gitte Rørbæk, Hadsten Handel

18 meter borde stilles op, og så er der ellers plads til omkring 100 deltagere, der skal slå seksere.

- Det er gratis at deltage, og foregår fuldstændig som, når man har pakkeleg derhjemme. Vi har dog besluttet, at man er 10 sammen om et raflebæger, men man må stjæle fra alle, siger Gitte Rørbæk fra Hadsten Handel til TV2 ØSTJYLLAND.

Gaver doneret af butikker

Hun har fået idéen til det lidt anderledes event, som naturligvis er lavet for både at give kunderne en god oplevelse, men også for at få penge i kassen.

Ellers rykker arrangementet op i Hadsten Sundhedscenter.

Arrangementet starter kl. 11, og der skulle være gaver nok til alle. Altså hvis du slår en sekser.

Som altid i pakkeleg skal alle gaverne først fordeles, inden der bliver sat tid på, og deltagerne må stjæle fra hinanden.