Vittig dronning åbner festugen: Der er mange fornøjelser

Borgmesterkæden hang om halsen og jakkesættet stod knivskarpt, da borgmester i Aarhus Jakob Bundsgaard (S) først på aftenen fredag bød Dronning Margrethe velkommen på byens gamle teater.

Her vendte den veloplagte majestæt sig også om og vinkede til de fremmødte borgere, inden hun gik ind til den officielle åbning af årets festuge.

- Nu hænger vi lyskæderne op og når de hænger pænt, så trykker vi på knappen og dermed åbner vi Aarhus Festuge 2019, lød det fra dronningen, da hun kort efter holdt sin tale på Aarhus Teaters scene.

Vittig majestæt

Udover en bred vifte af kulturarrangementer, byder festugen i år også på en række sportsbegivenheder. Blandt andet kan man dyrke yoga i Rådhusparken og se strandhåndbold ved DOKK1.

Det har Dronning Margrethe bidt mærke i og hun er begejstret for årets program.

- Der er noget fint ved, at en festuge ikke kun drejer sig om kunst, kultur og musik af forskellig slags, men at man også har sporten med. At man også har muligheden for at vise, hvor godt det kan være at bevæge sig, sagde majestæten fra scenen og fulgte op med en vittighed:

- Det har jeg lidt familie, der synes.