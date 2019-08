Sådan undgår du P-bøder til DHL - og det skal du helt sikkert lade være med

- Det er så sikkert som amen i kirken, at P-vagterne kommer og deler bøder ud.

Sådan lyder det fra trafikansvarlig hos Aarhus Motion, Helge Meier, der ved en ting eller to om parkering i Smilets By i forbindelse med DHL Stafetten.

Der er tre dage til en lang række arbejdspladser begynder at sende mere eller mindre frivillige ansatte ud på en 5 kilometers løbetur, der for nogen formentlig vil bekræfte, at de er i dårlig form.

Kør flere sammen

Én ting er løbeturen, en anden er parkering af bilen. Hver aften i DHL-ugen skal mere end 15.000 mennesker til og fra Mindeparken, og der opstår hvert år noget nær kaotiske forhold i forbindelse med med løbet.

Hvis man følger Helge Meiers råd, kan man dog minimere risikoen for at få en parkeringsbøde med hjem fra løbeturen.

- Vi anbefaler, at folk cykler, men kommer du I bil, så kør gerne flere sammen og vær sikker på, at du parkerer lovligt, siger Helge Meiers til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kan du blive klogere på parkering og trafik i forbindelse med DHL Stafetten.

Undgå smadrede ruder

Der kan holde 1500 biler på Jydsk Væddeløbsbane, og hvis man vælger at parkere på væddeløbsbanen, vil der være et parkeringsgebyr på 30 kroner. Pengene skal betales via Mobile Pay.

- Vi anbefaler, at folk parkerer ved væddeløbsbanen, hvor vi kan holde øje med bilerne. Vi har nogle gange oplevet, at der bliver smadret ruder, hvis der ligger tasker synligt. Så lad være med at have tasker liggende, så man kan se dem udefra, siger Helge Meier til TV2 ØSTJYLLAND.

Han pointerer, at man udover Væddeløbsbanen også kan parkere ved Ceres Park og på Kongevejen fra Chr. Filtenborgsplads og op til Marselis Grønnevej.

Omkring 45.000 mennesker vil på tre dage forvandle Mindeparken i Aarhus til en sammensmeltning af løb og kollegialt samvær. Foto: Torkil Adsersen - Ritzau/Scanpix

Tag ingen chancer

Aarhus Motion vil sætte kegler og bånd op ved de steder, hvor folk især ikke må parkere. Det gælder blandt andet ved Oddervej, Havreballe Skovvej og Marselisborg Grønnevej.

- Det er også vigtigt, at man ikke parkerer, så man spærrer for udrykningsfartøjer. Vi ved, at Aarhus Kommunes city-assistenter kigger forbi, så man skal ikke tage chancer, lyder det fra Helge Meier.

Sidste år blev der ifølge Helge Meier uddelt omkring 200-300 parkeringsbøder i forbindelse med DHL.

Fakta om DHL Stafetten - DHL Stafetten afholdes den 20.-22. august 2018

- DHL Stafetten afholdes for 37. gang.

- Stafetten har omkring 45.000 deltagere

- Stafetten hed indtil 1993 AArhus Stafetten

- Der bliver i alt løbet 225.00 kilometer over de tre dage



Kilde: Aarhus Motion

Shuttlebusser og cykelparkering

Hjemmeværnet og trafikofficials vil hver aften forsøge at dirigere trafikken, så bilisterne kommer ud de rigtige steder efter løbet.

Traditionen tro vil der være shuttlebusser, der kører fra springvandet på Park Allé til Mindeparken fra klokken 16-18 og retur fra 21- 23.

Hvis man er på cykel, kan man med fordel stille jernhesten nær rundkørslen ved Kongevejen i Mindeparken. Her er der cykelparkering under opsyn. Parkering er dog stadig på eget ansvar.

Se parkerings- og trafikvejledningen fra Aarhus Motion her.