Bedøm selv: Fordrejer kommunen lægens ord i PTSD-sag?

Randers Kommune manipulerer med oplysningerne i sagen om 28-årige Rasmus Dalgaard, der udviklede PTSD efter et syv år langt forløb som jobsøgende ved Jobcenter Randers.

Sådan lyder i hvert fald beskyldningen fra mandens egen familie, der ikke giver meget for den indstilling, der ligger til grund for beslutningen om at tilkende den 28-årige randrusianer et tre-årigt ressourceforløb. Familien mener, at centrale pointer er udeladt i indstillingen.

- Hvis du kun havde læst kommunens indstilling, tror jeg, du vil have en helt anden opfattelse af Rasmus og hans sag, end når du også har læst lægeattesten, siger den 28-årige mands mor, Karin Dalgaard.

TV2 Østjylland ville i dag gerne have spurgt Randers Kommune, hvad den mener om familiens påstand om, at kommunen har udeladt oplysninger og derved manipuleret. Hverken kommunens kommunikationsafdeling eller afdelingsleder ved jobcentret, Per Damgaard, har indtil videre svaret på TV2 Østjyllands henvendelse.

'Som én, der jagter dig'

I løbet af de syv år, der er gået, har man fundet ud af, at Rasmus Dalgaard har diagnoserne autisme og ADD.

Rasmus Dalgaards egen oplevelse er dog, at han gentagende gage har forsøgt at sige fra over for Jobcenter Randers, der til gengæld, ifølge ham og hans familie, ikke har taget de nødvendige skånehensyn.

I 2021 var den 28-årige randrusianer så langt ude, at hans egen læge vurderede, at han risikerede at udvikle PTSD.

- Det føles som om, der er én, der jagter dig hele tiden, fortæller Rasmus Dalgaard.

I januar blev Rasmus Dalgaard så tilkendt et tre-årigt ressourceforløb.

Uenige om formuleringer

Faktisk havde Rasmus Dalgaard selv håbet på, at kommunen ville tilkende ham et fleksjob. Og han havde allerede fundet et firma, der ville ansætte ham.

Kommunen mener dog ikke, at Rasmus Dalgaard beviseligt kan holde til et fleksjob, og derfor vurderer de, det er nødvendigt med et ressourceforløb til ”forebyggelse af, at helbredstilstanden og funktionsniveauet forværres”.

Den vurdering er Rasmus Dalgaard, hans familie og deres bisidder dog langt fra enige i. De mener, kommunen bevidst manipulerer med sagens oplysninger.