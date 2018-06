Populært legetøj tilbagekaldes: Kan give leverskader

Skumfigurer – såkaldte squishies - der er rare at trykke på og røre ved, kan udgøre en sundhedsrisiko for børn.

Det viser Miljøstyrelsens undersøgelse af 12 typer af squishies, der blev analyseret for afgasning af kemiske stoffer. Samtlige 12 produkter afgav skadelige stoffer i så høje koncentrationer, at det kan medføre en risiko, hvis børn leger med dem i længere tid.

- Det er helt uacceptabelt, at der sælges legetøj, som kan skade børn. Det er branchens ansvar, at de produktur, de sælger, er lovlige og fri for skadelig kemi, Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man bortskaffer alle squishies i hjemmet og undlader at købe nye squishies.

- Ud fra et forsigtighedshensyn finder vi det rigtigst, at opfodre forbrugerne til helt at undgå skumlegetøj af typen squishies, indtil der er sikkerhed for, at legetøjet ikke er giftigt, siger kontorchef Magnus Løfstedt fra Miljøstyrelsen.

Det er virksomhederens ansvar at indsende dokumentation for, at deres produkter er sikre.

Undersøgelsen af legetøjet blev sat i gang i marts, fordi squishies ofter lugter kemisk og parfumeret.

Kræftfremkaldende

Undersøgelsen viser, at alle de undersøgte squishies afgiver høje koncentrationer af stoffet dimethylformamid (DMF), som giver en risiko for leverskade og forbigående irritation af øjne og åndedrætsorganer hos børn. Stoffet kan desuden skade det ufødte barn.

Alle 12 squishies afgiver høje koncentrationer af to andre slimhindeirriterende stoffer.

To ud af de 12 squishies afgiver stoffer i niveauer, der udgør en risiko for skade på nervesystemet. For disse to produkter er der dog kun foretaget målinger en time efter produktet er pakket ud. Det vides derfor ikke hvor hurtigt koncentration falder til niveauer, der ikke er sundhedsskadelige.

Én af de 12 squishies afgiver et kræftfremkaldende stof i koncentrationer, der udgør en risiko, når der måles på produktet kort tid efter udpakning (1 time). Koncentrationen er faldet efter tre dage, hvorefter der ikke er en risiko.

FAKTA: HVAD ER EN SQUISHIE En squishy er en lille skumplastfigur, som børn kan samle på og lege med.

Miljøstyrelsen har fået testet 12 squishies for såkaldt afgasning af kemiske stoffer.

Resultaterne viser, at alle 12 squishies afgasser kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at der for nogle stoffer kan være en høj risiko, hvis børn for eksempel sover med squishies eller har mange squishies stående på et børneværelse.

Da alle 12 analyserede squishies viser sig at være problematiske, tyder det på, at der er tale om et generelt problem.

De identificerede stoffer, er blandt andet dimethylformamid, styren og toluen.

Stofferne skader forplantningsevnen, kan være kræftfremkaldende, give skader leveren, være slimhindeirriterende eller øjenirriterende.

Legetøjet er indkøbt i både fysiske legetøjsbutikker, mindre butikker, danske og udenlandske netbutikker.

Kilder: Miljøstyrelsen/Ritzau

Skal fjernes fra hylderne

De analyserede produkter repræsenterer produkter købt i legetøjsbutikker, danske netbutikker samt netbutikker fra ikke-EU lande. Alle de undersøgte produkter er produceret i Kina.

De 12 undersøgte produkter er ulovlige at sælge i Danmark og resten af EU. Legetøjsforhandlere skal øjeblikkeligt fjerne det ulovlig legetøj fra hylderne.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil nu tage de nødvendige skridt til at få fjernet de konkrete produkter fra markedet.

Uacceptabelt

Fundet af stofferne er så graverende, at ministeren på området også har valgt at få ind i sagen.

- Det er helt uacceptabelt, at der sælges legetøj, som kan skade børn. Det er branchens ansvar, at de produktur, de sælger, er lovlige og fri for skadelig kemi, skriver miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en pressemeddelelse.

- I dette tilfælde er der tale om alvorlige overtrædelser, hvor børn indånder stoffer, der kan være slimhindeirriterende og på sigt skade forplantningsevnen og leveren, lyder det.

Ministeren opfordrer derfor forhandlere og importører til at få alle squishies væk fra hylderne øjeblikkeligt.

Se billeder af de undersøgte 12 squishies her.