Politikere om gold demenslandsby: ’Ærgerligt’ og 'Uacceptabelt’

Intentionerne med plejehjemmet Huset Nyvang var gode før åbningen, men et år efter, at dørene blev åbnet for første gang, er stedet langt fra forhåbningerne.

Vi er udmærket godt klar over, at der er nogle forhold, der ikke har været optimale. Fatma Cetinkaya (S), formand for Omsorgsudvalget i Randers Kommune

Købmanden har kun åben to gange om ugen. Og kun to timer begge dage. Samtidig har der været stor udskiftning af personalet.

29 medarbejdere er stoppet med at arbejde i Huset Nyvang i løbet af 2018.

Derfor er forholdene langt fra det ønskede. Det erkender Fatma Cetinkaya (S), der er formand for Omsorgsudvalget i Randers Kommune.

- Vi er udmærket godt klar over, at der er nogle forhold, der ikke har været optimale, og der er sat nogle forskellige initiativer i gang, og vores områdechef er blandt andet i gang med at snakke med de pårørende og borgerne og ikke mindst vores personale, siger hun til TV2 Østjylland.

Vi er i fuld gang med at efterkomme de ønsker, som der er kommet fra de pårørende. Susanne Nielsen (DF), næstformand i Omsorgsudvalget i Randers Kommune

Derfor er Omsorgsudvalget i kommunen også klar til at gøre noget ved forholdene. Det fortæller Susanne Nielsen (DF), der er næstformanden i udvalget.

- Det er rigtig ærgerligt, og vi er i fuld gang med at rede de tråde ud, som har været kritikpunkter. Jeg har talt med nogle af de pårørende, og det er godt, at der nu er blevet sat fokus på det, og vi er i fuld gang med at efterkomme de ønsker, som der er kommet fra de pårørende. Det bliver nu bragt i orden.

Kan skyldes besparelse

Også blandt de pårørende møder Huset Nyvang kritik. De mener ganske enkelt ikke, at de demente har fået det, som de er blevet lovet.

Og den kritik bakker de op om hos Velfærdslisten. Det siger Kasper Fuhr Christensen, som også er medlem af Omsorgsudvalget i Randers Kommune.

Jeg mener, at situationen kommer, fordi der bliver sparet på ældreområdet i Randers Kommune. Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten

- Det er uacceptable forhold, og det undrer mig, at vi ikke har fået mere information i Omsorgsudvalget før nu her, siger han og fortsætter.

- Jeg mener, at situationen kommer, fordi der bliver sparet på ældreområdet i Randers Kommune.

Det er altid nemt at opponere. Fatma Cetinkaya (S), formand for Omsorgsudvalget i Randers Kommune

Men den kritik køber de ikke hos Socialdemokratiet.

- Det er altid nemt at opponere. Randers Kommune står som alle mulige andre kommuner overfor svære prioriteringer. Uanset, om vi prioriterer til eller fra på omsorgsområdet eller inden for børneområdet, handicappede eller socialt udsatte, så vil det kunne mærkes, siger Fatma Cetinkaya (S)

Hvorfor så bygge et prestigeprojekt som Huset Nyvang?

- Jeg ser ikke Huset Nyvang som et prestigeprojekt for prestigeprojektets skyld, men det er sted, som er blevet bygget, fordi det er dem retning, som vi går. Vi får flere og flere demente, som vi er nødt til at tage hånd om. Huset er unikt, for det er der, vi samler hele vores speciale inden for demens.