Penge-skænderi mellem region og kommune: Patienter kan miste hjemmebehandling

Magnus Erland på 16 år har et handikap og får med jævne mellemrum behandling via drop. Forhen skulle hans forældre rive en dag ud af kalenderen for at køre ham til sygehuset for at blive indlagt.

Men de senere år har både forældrene og Magnus selv kunnet fortsætte deres arbejde og hverdag selv når Magnus fik behandling, fordi der i stedet for indlæggelse er kommet en sygeplejerske tre gange om dagen og har givet den medicinen via drop derhjemme.

Læs også Rørende bisættelse: 8-årige Fanny synger farvel til sine bedsteforældre

- Det har betydet alt, siger Magnus´ mor Charlotte Erland og tilføjer:

- Magnus kan passe sin skolegang og han kan være i sin aflastning. Så kommer de der og giver ham den intravenøse behandling, han skal have og så har han kunnet passe sine ting.

Men muligheden for behandling i hjemmet ser ud til at kunne forsvinde igen. For kommunerne og regionen kan ikke blive enige om, hvem der skal betale regningen.

Magnus er multihandikappet og får ofte såkaldt intravenøsbehandling - altså medicin gennem drop. For familien giver det tid og livskvalitet at kunne få behandlingen hjemme.

Regionens ansvar

Striden har stået på i et stykke tid og i december fik kommunerne et svar fra sundhedsministeren, der gav dem medhold i, at det er regionerne, der har ansvaret for den såkaldt intravenøse behandling med drop. Det er derfor også regionerne, der skal betale.

Læs også Patienter i klemme: Nu afgør minister langvarig strid

- IV-behandling er lægeforbeholdt virksomhed. IV-behandling vil derfor skulle ordineres og iværksættes på sygehus under ansvar af lægen. Et sygehus kan ikke udskrive patienter med behov for IV-behandling, uden enten selv at stille med det relevante personale eller at indgå aftale med kommunen om, at den pågældende opgave kan løses af personalet i hjemmesygeplejen, skriver Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i sit svar til kommunen.

Ifølge regionsrådsmedlem Annette Roed (S) er det ikke regionen som har ændret praksis, men de kommuner som ikke længere vil betale for en hjemmesygeplejerske.

Aftale opsagt

Blandt andre Randers og Aarhus Kommuner har allerede opsagt den aftale, de hidtid har haft med Region Midtjylland, fordi de mener, at det udelukkende bør være regionens ansvar at betale for hjemmebehandlingen.

- Jeg læser klokkeklart, at ministeren skriver, at det er regionens ansvar. Både økonomisk og generelt. Der er ikke noget i min verden at komme efter, siger Jette Skive (DF), der er ældrerådmand i Aarhus Kommune.

Læs også Fanget af kassetænkning: Patienter må blive på sygehuset

Men i Region Midtjylland holder man fast i den gamle aftale, hvor regningen for hjemmebehandlingerne blev fordelt mellem kommunen og regionen sådan at regionen betalte for medicin og udstyr og kommunen sørgede for en hjemmesygeplejerske.

- Vi gør sådan set ikke noget anderledes, end vi plejer. Det er jo ikke os, der har opsagt aftalerne. Vi tager det ansvar som aftalen foreskriver, nemlig at vi står for den lægelige behandling. Og den lægelige behandling foregår på sygehusene, fordi det er dét vores set-up er skruet sammen omkring, siger Annette Roed (S), der sidder i regionsrådet i Region Midtjylland.

Hvis behandlingen ikke længere kan foregå i hjemmet skal Magnus og hans mor rive en dag ud af kalenderen for at køre på sygehuset og få ham indlagt.

Må koste mere

Hos familien Erland ønsker de brændende, at tilbuddet om hjemmebehandling til Magnus kan fortsætte.

- Jeg er målløs over at de kan finde på overhovedet at snakke om at ændre på sådan en god ordning, som fungerer, siger Charlotte Erland.

Hun vil bare have at uenighederne mellem region og kommuner bliver løst.

- For min skyld må de skændes det, de vil. Bare de vil lade ordningen blive. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan finde på at fjerne den gode ordning. Det må da koste meget mere at have min søn indlagt på sengeafdelingen end hvis han er i eget hjem.

Læs også Se den smukke video: Færge i havn efter 20.000 kilometers rejse

Regionsrådsmedlem Annette Roed (S) medgiver, at prisen for behandling på sygehuset muligvis er højere end dét det koster, at give medicinen hjemme. Derfor åbner hun også op for at få kigget på aftalerne mellem region og kommuner:

- Selvfølgelig vil vi kigge på at få lavet nogle gode aftaler. Vi har stærk interesse i at gøre det bedste for borgerne, siger hun.