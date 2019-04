Østjyderne på gaden: Kærlighed skal ikke nedprioriteres

Fødder i alle størrelser gik lørdag side om side med barnevognshjul og ladcykler i demonstrationer i syv østjyske byer.

Demonstrationerne havde forskellig tilslutning, men budskabet var alle steder det samme: ”Flere voksne per barn i daginstitutionerne”.

- Jeg synes, det er smukt, at hele Danmark nu for alvor kan slå i bordet og sige: ”Det her kan ikke være rigtigt”, siger Anette Ruby Liebe, der er forælder og en af medarrangørerne af demonstrationen i Grenå.

- Det skal være sådan at man trygt kan gå på arbejde velvidende at ens børn er i en sammenhæng, hvor det ikke kun handler om, at vi er sikre på, at de har tør numse og mad, men hvor vi også er sikre på, at der kan blive grint og sunget og leget, forklarer hun og fortsætter:

- Børnene skal kunne komme op og sidde på skødet blive mødt af en voksen, der har tid til dem. Det er en umulig opgave, hvis man er én til 23.

Demonstranterne i Aarhus gik fra Store Torv til Rådhuspladsen. Foto: Nina Janjua.

Minimumsnormeringer

Demonstrationerne i Horsens, Grenå, Randers, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg og på Samsø var blot 7 af sammenlagt 57 demonstrationer over hele landet.

En stor gruppe forældre står bag initiativet og har på få uger samlet næsten 30.000 medlemmer i en gruppe på Facebook.

Formålet var, at få et loft over, hvor mange børn der maksimalt må være per voksen i en daginstitution.

Et krav, som viceborgmester i Norddjurs Kommune Benny Hammer ikke giver meget for.

- Jeg synes, det er for langt at få at have statsligt bestemte minimumsnormeringer. Det bliver for rigidt og for stramt. Der vil vi gerne have frihed og kommunalt selvstyre, siger han.

Viceborgmesteren er dog helt enig i, at de nuværende normeringer i kommunen ikke er gode nok.

- Jeg synes, det er fuldt berettiget, at de møder op og brokker sig over vores normeringer, siger han.

01:02 Video: Det er helt almindelige forældre, som aldrig tidligere har gjort sådan noget, der har arrangeret demonstrationerne i Randers og Grenå. Luk video

Ikke tid til bleskift

I Randers Kommune mærker Simone Sehested Madsen de dårlige normeringer på egen krop. Hun er ung pædagog og har prøvet at være på arbejde, hvor hun ikke havde tid til at skifte børnenes bleer med det samme.

- Jeg har oplevet, at børn ikke har fået skiftet ble med det samme, fordi der ikke har været tid. Jeg har prøvet, at små børn må sidde alene og spise, fordi pædagogerne har skullet noget andet her og nu, siger hun under demonstrationen i Randers.

Og det er helt forkert, mener hun.

- Forskningen viser, at det er så vigtigt for børn, at de har tryghed og nærvær i institutionerne. Børnene opholder sig utrolig meget i institutionerne. Langt det meste af deres dagligdag foregår der og derfor er det vigtigt, at vi er pædagoger nok til at give dem tryghed i hverdagen.

Signe Sigsgaard von Burg demonstrerer for bedre normeringer sammen med sine børn i Randers.

Kærlighed er vigtigt

Signe Sigsgaard von Burg havde taget to børn med til demonstrationen i Randers, som omkring 600 mennesker anslås at have været med i. Hun har børn i daginstitutionen Midgård og gået på gaden, fordi hun mener, Danmark er på vej i den forkerte retning.

- Danmark har haft tradition for at prioritere rigtigt på børneområdet. Nu har jeg gennem en årrække set, hvordan det bliver nedprioriteret mere og mere, forklarer hun.

- Der er brug for flere voksne, fordi børn har brug for et knæ at sidde på og en arm at trøste sig under. Kærlighed skal ikke nedprioriteres i vores samfund. Det er virkelig vigtigt, lyder det.

I alt skønnes over 3000 østjyder at have deltaget i demonstrationerne lørdag.