Lokale ildsjæle giver ensomme ældre noget at stå op til

Ensomhed er et stort problem for mange ældre. De arbejder ikke længere, børn og børnebørn kan bo langt væk, og ægtefælden er måske gået bort.

Men i Assentoft ved Randers har to lokale ildsjæle skabt en klub, der skal give de ældre noget at stå op til.

Hugo og Lone Sørensen åbnede for ti år siden dørene til Klub 60. En klub, der skulle give borgerne glæden tilbage i deres hverdag.

- Hvis man sidder derhjemme og har det lidt trist, så kan man lige gå ned omkring klubben. Der er altid en kop kaffe på kanden og nogle at snakke med. Så kan det være, at man får de mørke tanker lidt på afstand, siger Hugo Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Klub 60 er en gave

Connie Borup, der er pensionist, mistede for mange år siden sin mand. For hende har Klub 60 været en gave.

- Nu har jeg jo været alene i mange år, så det er pragtfuldt, at man har sådan et netværk, siger Connie, der bor i Assentoft.

Også for Lars Larsen, der ligeledes er pensionist i Assentoft, har Klub 60 en helt særlig betydning.

- Det betyder meget for mig, at jeg kan komme herned og mødes med mine venner. Efter vi er blevet medlemmer af klubben, kan man ikke gå ned i brugsen uden at møde nogen, man kender, siger han.

Ensomhed er et stort problem blandt ældre

I Danmark er 50.000 personer i pensionsalderen ensomme. Det viser tal fra Ældresagen. Det har ikke kun mentale konsekvenser, men kan også være skadeligt for det fysiske helbred.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at ensomme har markant højere dødelighed end folk, der har gode sociale relationer. Ensomhed tærer på både det psykiske og fysiske helbred, og kan have flere sygdomme til følge.

Faktisk dør 770 personer hvert år som følge af ensomhed.

Klubben er ikke kun for enlige

Klub 60 er ikke kun for enlige ældre. Også flere ægtepar kommer i klubben, og deltager i diverse arrangementer. For ensomhed kan også ramme, selvom man er to.

- Det betyder, at både min min kone og jeg kommer lidt ud, i stedet for at vi bliver siddende derhjemme i vores lille hytte, siger Henry Jensen, der er pensionist.

Når Lone Sørensen ser tilbage på, hvad hende og hendes mand ønskede sig for klubben, da de startede den for ti år siden, rammer en vis stolthed:

- Klubben har gjort det, jeg virkelig ønskede mig. Der er knyttet så mange gode bånd, og det har de kunne mærke, når der har været sygdom og dødsfald. Der har altid stået nogle klar til at give en hjælpende hånd, siger hun.

Planlægger at gå af

Ifølge Lone har klubben fyldt næsten hele hverdagen de seneste ti år for de to pensionister. Derfor planlægger de nu at drosle ned på deres engagement i klubben og lade andre tage over.

Og selvom det er triste nyheder for medlemmerne, er de overbeviste om, at klubben vil leve videre alligevel.

- Det ville være forfærdeligt, hvis klubben ikke var her. Selvfølgelig skal vi fortsætte, vi skal bare have en ny formand, siger Connie Borup.

Klubben har i alt 330 medlemmer, og afholder mange forskellige arrangementer lige fra krokketturneringer til stoledans.