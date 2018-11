Erfaren efterforsker: Nu kan man finde ud af hvorfor Lisbet døde

Sagen om Lisbet Nielsen, der igennem ni år har været forsvundet, fik i dag endelig sin afslutning. Liget af den forsvundne sygeplejerske fra Risskov blev fundet af en gruppe jægere på Djursland i weekenden.

I oktober 2009 forsvandt den dengang 46-årige kvinde. Kort efter blev hendes daværende kæreste, 42-årige Bjarne Østergaard Madsen anholdt. Men han nåede aldrig til grundlovsforhøret – for han hængte sig selv i sin celle i arresten.

TV2 ØSTJYLLAND talte torsdag med en af de mest rutinerede drabsefterforskere her i landet. Nemlig Kurt Kragh, tidligere kriminalkommisær hos Rejseholdet.

Nu er sagen jo afsluttet og for politiet er det altid vigtigt at få den afsluttet rigtigt Kurt Kragh, kriminalkommisær

Hvad er det for et arbejde, at efterforskerne står over for lige nu?

- Jeg tror, de har lavet alt det grundlæggende, alle de der uopsættelige skridt, som man gør, når man har den her mistanke. Det tror jeg, de har gjort for ni år siden. Jeg tror, det er ret begrænset, det, de skal lave. Det er sådan noget med lige at studere obduktionsrapporten og lige kigge på kriminalteknik omkring findested, og så se lidt på teleinformationerne i relation til den mistænke og så se, om det passer med det sted, hvor han brugt sin telefon.

Det er kun rester af Lisbet Nielsen, de har fundet nu, så hvad kan man egentligt gøre med nogle spor, der er så gamle?

- Det er ikke usædvanligt, at retsmedicinerne er i stand til at kunne finde dødsårsagen selv på et skelet. Hvis det for eksempel er et angreb mod halsen, så er der brækkede tungeben eller skjoldbruskhorn, og det kan man se, selv så mange år efter. Der er nogle muligheder her, siger Kurt Kragh, og fortsætter:

02:33 Da Lisbet Nielsen forsvandt i oktober 2009 blev alle spor undersøgt. Man gik igennem enorme mængder affald, og satte et F16 i luften for at undersøge skovbunden på Djursland. I videoen her kan du se, hvor intensiv eftersøgning var, og hvorfor sagen var så speciel. Luk video

- Hvis der har været nogle angreb mod hovedet eller andre steder på kroppen, så kan man se, hvis der er brugt våben. Der stadigvæk muligheder, selvom man ikke har bløddelene til at kunne dokumentere, hvorvidt der er sket et angreb med en kniv eller der er blevet skudt, og hvad der nu er sket.

Den sigtede mand i sagen er jo som bekendt død, så der er ikke nogen, der skal dømmes. Men hvad kan man bruge fundet af Lisbet Nielsen til?

- Så er sagen jo afsluttet og for politiet er det altid vigtigt at få den afsluttet rigtigt. Men jeg synes det vigtigste, det er jo familien. I det hele taget de pårørende, de får vished, som er så utrolig vigtig for at hun rent faktisk også er død, og ikke bare forsvundet ud af landet, siger Kurt Kragh.