Politi: Skelet ved Aarhus Lufthavn er dræbte Lisbeth Nielsen

Liget af Lisbet Nielsen er fundet ni år efter drab.

Østjyllands Politi bekræfter torsdag formiddag, at det er skelettet af den dræbte Lisbeth Nielsen, der søndag blev fundet i et skovområde tæt på Tirstrup Lufthavn.

Den 46-årige sygeplejerske forsvandt fra sit hjem den 23. oktober 2009.

Det er en meget tragisk sag, som nu har fået et punktum. René Raffo, politiinspektør, Østjyllands Politi

Hendes daværende kæreste, 42-årig Bjarne Østergaard Madsen, blev anholdt for at have dræbt hende, men trods en omfattende eftersøgning lykkedes det aldrig at finde hendes lig.

Bjarne Østergaard Madsen nåede dog aldrig at blive stillet for retten for drabet. Halvanden time før han skulle fremstilles i grundlovsforhør, hængte han sig den 31. oktober 2009 i sin celle i arresten i Aarhus.

Lig-puslespil

Søndag fandt en jæger tilfældigvis en del af et skelet i skovområdet, hvorefter han straks kontaktede politiet.

Østjyllands Politi har siden fundet yderligere dele af liget, som nu endeligt er blevet identificeret som Lisbet Nielsen.

Fundet af skeletdelene har dog ikke fået Østjyllands Politi til at efterforske i andre retninger.

Området, hvor ligdelene blev fundet, har tidligere været i politiets søgelys i forbindelse med efterforskningen, dog uden resultat.

Borgere skal holde sig væk

- Det er en meget tragisk sag, som nu har fået et punktum. De pårørende til Lisbet Nielsen er underrettet og er selvfølgelig fortsat dybt berørte, og jeg anmoder pressen om at vise forståelse og hensyn til familien, siger politiinspektør René Raffo fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Retsmedicinerne vil nu forsøge at finde en dødsårsag. Det kan dog blive særdeles svært, da politiet foreløbigt kun har enkelte dele, som har ligget i mange år.

Østjyllands Politi er endnu ikke helt færdige med søgningen i området, da alle dele af liget endnu ikke er fundet, og anmoder derfor borgerne om at respektere politiets afspærring på stedet.

Havde drabt to gange før

Bjarne Østergaard Madsen var ikke ukendt i retssystemet, da han blev anholdt for drabet på Lisbet Nielsen. han var to gange tidligere dømt for drab.

Kun 16 år gammel kvalte han i jalousi den 15-årige Birthe Simonsen i Kibæk ved Herning tilbage i 1983.

I 1991 kvalte han i en alder af 23 år den 21-årige Vivian Nielsen i Herning. Ved landsretten blev han dømt til anbringelse på et psykiatrisk hospital, da han blev fundet skizofren.

Sagen vakte stor opsigt, for hvordan kunne en skizofren mand, der to gange var dømt for drab, gå frit omkring?