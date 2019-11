Drømmetjans? Bryghus søger testpersoner til at smage øl

Vi mange, der godt kan lide øl. Og vi er nok også mange, der synes, at en gratis øl smager særdeles fremragende.

Og derfor er det nok lidt af en drømmetjans for nogle, at Skanderborg Bryghus lige nu søger frivillige ganer til at prøvesmage forskellige øl.

Læs også Bryghus udvider massivt: - Vi vil gerne bringe glæde

Bryghuset med hovedsæde på Danmarksgade er på udkig efter et par hundrede, der helt frivilligt - og ganske gratis - vil lægge smagsløg til en aften i øllets tegn.

- Vi laver øl til den helt almindelige danskere, og derfor er det vigtig for os at vide, hvad forbrugerne synes om vores produkter. Vi er måske eksperter på øl og smagsnuancer, men det hjælper ikke, hvis vi ikke rammer den brede og generelle smag, siger Anders Laursen fra Skanderborg Bryghus.

07:56 VIDEO: Når der ryger lidt for meget ind under vesten, er det ikke længere de unge, der tager førstepladsen. Faktisk er de unges alkoholforbrug faldet så markant de senere år, at landets ældre nu har overhalet dem. Videoen er fra den 5. november. Luk video

Du behøver ikke være øl-ekspert

Derfor søger bryghuset testpersoner til to smagsaftener den 27. og 28. november, hvor der er plads til 100 personer per aften.

Læs også Øl, øl og atter øl: Plejehjem fejrer Øllets Dag til stor glæde for beboerne

Hver aften skal de frivillige ganer udsættes for otte forskellige øl, som skal bedømmes, så bryghuset kan tage feedbacken med i den videre udvikling af øllet.

Du behøver ikke være øl-entusiast - tværtimod faktisk - men det kræver tilmelding at komme med.

- Hvem som helst kan tilmelde sig. For os er det også meget interessant med nogle, som ikke normalt drikker så meget øl, for så kan vi måske også finde opskriften til at ramme den målgruppe, siger Anders Laursen.

Skanderborg Bryghus laver årligt cirka 15-20 forskellige øl, og derudover bliver der brygget øl til andre på bestilling.

- Vi mærker en stor interesse for specialøl både fra forbrugere, men også fra forhandlerne. Det er et marked i rivende udvikling, og jeg tror, at der kommer til at ske meget de kommende år i forhold til smage og produktionsformer. Forbrugerne er mere kritiske, og man vil nok også se mere bægerdygtige produktioner, der kommer i spil, siger Anders Laursen.

00:24 VIDEO: Eli Verner Rasmussen smager med stor glæde på alle de seks forskellige øl, beboerne kunne smage på til ølsmagningen under frokosten. Videoen er fra den 2. september. Luk video

Mange nye bryggerier

Og det er ikke kun i Skanderborg, at der er stor interesse for øl.

Læs også Nyt østjysk mikrobryggeri er måske Danmarks mindste

Tilbage i august kunne vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at det pibler frem med nye bryggerier.

En optælling, som Beerticker lavede for TV2 ØSTJYLLAND, viste, at der aldrig før har været så mange bryggerier i Østjylland. Ved udgangen af 2018 var der 23 bryggerier, som selv bryggede øl. I 2012 var der kun 10.

Hos foreningen Danske Ølentusiater var den lokale formand fra Randers tilbage i august ikke i tvivl om, at er tale om en decideret ølrevolution i disse år i Danmark.

- Vi kan mærke en stigende interesse for øl. Vi har i hvert fald medlemsfremgang. Der er flere og flere, der får øjnene op for, at øl er godt, og at man ikke behøver at drikke vin nede fra grænsen for at få en oplevelse, sagde Erik Gnudtzmann, formand i lokalafdeling Randers i Danske Ølentusiaster.