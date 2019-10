Lokal kro blev sat på tvangsauktion - men bysbørn accepterer ikke lukning

I september 2018 måtte kroejer Helle Nielsen for sidste gang slukke lyset og lukke dørene i Langå Kro.

Kroen blev sat på tvangsauktion.

Læs også Thinna søger letpåklædte mænd – er det dig?

Søndag genåbnede kroen dog - i første omgang for en enkelt dag.

Mange borgere i Langå vil nemlig ikke acceptere kroens død, og de vil nu forsøge at den ved hjælp af folkeaktier.

Langå Kro var søndag atter fuld af liv. Borgermøde tiltrak mange bysbarn.

Tryghed og tillid

Initiativtagerne til søndagens borgermøde har store forhåbninger til kroens fremtid.

- Jeg er stensikker på, at den her model er med til at redefinere rammerne for, at man kan drive noget i lokalområdet, siger medinitiativtager Kristoffer Lindbergh til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Å er gået over sine bredder - spærrer vej i op til et døgn

Langå Kro spiller en helt afgørende rolle for fællesskabet i stationsbyen, mener bysbarn Line Munkholm Hansen.

- Det giver en masse tryghed og glæde og tillid til sine naboer, og der opstår ikke landsbyfnidder på sammen måde, hvis man kender hinanden og respektere hinden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er en gevinst, hvis jeg betaler 2000 eller 5000 kroner for at købe nogle aktier, der kan kommer hele byen til gode.

Læs også Jørgen har kæmpet mod sommertid i 20 år – nu har han måske vundet kampen

Der var bysbørn i alle aldre til borgermødet om at overtage Langå ved hjælp af folkeaktier.

Hovedgade skal være fuld af liv

Borgerne i Langå forsøger i det hele taget at vende kroens lukning til noget positivt.

- Det var ærgerligt, den lukkede i sin tid, men det er også fedt at vi nu kan blive flere, der ejer kroen. Så har vi har alle et ansvar for at restaurere og vedligeholde kroen i stedet for, at det er en person, der står med hele ansvaret selv, siger Line Munkholm Hansen.

Læs også Kendt komiker var ”usynlig” på sit børnehavebillede – nu har han taget det om

Kroen er ikke det eneste tiltag, der skal binde byen mere sammen. En bro skal snart være med til at knytte byens beboere tættere sammen.

- Det flow, der kan ske i hovedgaden, når vi får åbnet broen, betyder, at folk meget nemt kan komme til og fra, og på den måde kan Bredgade blive fuld af liv, siger bestyrelsesmedlem i Langå i Udvikling, Esthar Rose.

1400 er det magiske tal

Broen er Ifølge Esthar Rose et stort plus for de godt 2900 borgere i Langå.

- Det er en forholdsvis lille by, men der foregår så mange ting, og derfor har vi brug for, at det er nemt at bevæge sig rundt i lokalsamfundet, siger hun.

Læs også Sexarbejderen Sofie tog ud på en rejse - det ændrede hendes syn på branchen

Initiativtagerne håber, at der i alt bliver solgt 1400 aktier. I slutningen af november gør de status, og hvis opbakningen er stor nok til tid, etablerer de det selskab, der skal drive kroen.

En folkeaktie er en akte med lav pålydende værdi, der typisk udstedes i et stort antal for at finansiere et foretagende med folkelig opbakning.