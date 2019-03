Anerkendte ikke PTSD-ramt lokoførers arbejdsskade: Nu ændres afgørelse

Siden 2017 har Brian Borg ikke kunnet passe sit arbejde som lokomotivfører hos DSB. En teknisk fejl ved Høje Taastrup Station gjorde, at stoplyset lyste rødt, og alarmen kimede. Og her knækkede filmen for Brian Borg.

I sine 23 år som lokomotivfører har han i alt være involveret i otte ulykker. Og selvom hændelsen i 2017 ikke førte nogen ulykke med sig, blev Brian Borg så chokeret over oplevelsen, at han troede, han skulle dø.

I november fortalte TV2 ØSTJYLLAND hele Brian Borgs historie. På trods af at have været involveret i otte togulykker i sin tid på lokomotivfører kunne han ikke få anerkendt sin PTSD-diagnose som en arbejdsskade. Begrundelsen var, at han først havde fået sin diagnose af en psykiater mere end seks måneder efter, at ulykkerne skete.

Brian Borg har nu fået anerkendt den ene af ulykkerne som lokomotivfører som en arbejdsskade.

Men nu er der godt nyt for den PTSD-ramte lokomotivfører. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som kalder den tidligere Brian Borgs PTSD for en 'uspecificeret belastningsreaktion', og hidtil ikke har anerkendt det som en arbejdsskade, bliver nu sat på plads af Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen vurderer nemlig, at Brian Borgs såkaldte 'uspecificerede belastningsreaktion' er en arbejdsskade som følge af hændelsen i 2017, hvor stoplyset lyste rødt på grund af en teknisk fejl.

PTSD - PTSD betyder posttraumatisk stressforstyrrelse (PostTraumatic Stress Disorder)

- PTSD er en forsinket stressreaktion på svær psykisk belastning

- PTSD kan udløses af truende eller skræmmende hændelser

- PTSD kan udløses af pludselige hændelser og mangel på kontrol

- PTSD-ramte genoplever ofte den traumatiske situation. I vågen tilstand som flashbacks og i søvne som drømme eller mareridt

- PTSD-ramte er ofte plaget af irritabilitet, søvnproblemer, koncentrationsbesvær og humørsvingninger

- Rent mentalt har det betyder rigtig meget, at jeg fik den anerkendelse, for det var det, der gjorde ondt dengang, at man ikke ville give det, siger Brian Borg til TV2 ØSTJYLLAND.

'Vi har vurderet hændelsens styrke, omfang og karakter og vurderer, at du har været udsat for en ekstraordinær psykisk belastning, der kan anerkendes som en arbejdsskade'. Sådan skriver Ankestyrelsen i et brev til Brian Borg.

Det betyder dog ikke, at Brian Borg kan ånde lettet op endnu. Der er nemlig stadig en sag åben hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forhold til omfanget af erstatning.

- Sagen er afgjort med, at de nu anerkender, at det er en arbejdsskade, men der kører jo så en sag om, hvorvidt jeg kan få erstatning eller ej, siger Brian Borg til TV2 ØSTJYLLAND.

Otte ulykker på 23 år

Den tidligere afgørelse om, at Brian Borgs PTSD ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade, kom som et chok for 47-årige Brian Borg. Gennem sin 26 år lange karriere hos DSB har han været udsat for det ene uheld efter det andet.

- I hvert fald tre gange har jeg været så tæt på at miste livet ved at passe mit arbejde, hvor jeg ikke har været skyld i det. Det er ting, der er opstået, som jeg ikke har haft nogen indflydelse på, og det skriver de som ’ubehagelige oplevelser’, sagde Brian Borg til TV2 ØSTJYLLAND i november.

Jeg hører en kæmpe eksplosion. Det næste, jeg husker, er, at jeg står foran de to tog, der er kørt sammen og kigger på dem. Der er ikke sket noget med mit tog, mens det andet togs førerrum er helt smadret. Brian Borg

Værst endte det, da Brian Borg var lokomotivfører på ét af de to tog, der tilbage i 1994 kørte sammen ved Mundelstrup uden for Aarhus. Lokomotivføreren i det andet tog og fire andre blev alvorligt kvæstede, mens ti passagerer kom lettere til skade. Brian Borg selv blev skadet i benet, men ænsede det ikke.

- Jeg hører en kæmpe eksplosion. Det næste, jeg husker, er, at jeg står foran de to tog, der er kørt sammen og kigger på dem. Der er ikke sket noget med mit tog, mens det andet togs førerrum er helt smadret, husker Brian.

Og det er, ifølge Brian Borg, netop Mundelstrupulykken, der har haft størst indflydelse på hans PTSD i dag.

- Begge togførere og lokomotivføreren kom alle tre rigtig svært til skade. Jeg stod der med et års erfaring som lokomotivfører og skulle have styr på to tog, der kørte sammen. Det giver et chok, et traume, så man fortrænger ting, fortalte Brian Borg i november.

Politiker: Systemet er ikke godt nok

I januar blev Brian Borgs sag igen taget op.

Det er døduretfærdigt, at de her mennesker passer deres arbejde, og så bliver de uheldigvis ramt af en psykisk lidelse, og så er systemet der ikke til at tage hånd om dem. Britt Bager, Venstre

Han og andre PTSD-ramte som for eksempel politibetjente og fængselsbetjente mødtes med Venstres politiske ordfører Britt Bager til et møde, hvor de skulle fortælle om sin PTSD.

- Da jeg blev indkaldt, faldt der en sten fra mit hjerte. Lige pludselige var der nogen fra et højere sted af, der i en eller anden grad anerkendte, at der var et problem, sagde Brian Borg til TV2 ØSTJYLLAND i januar.

Til mødet i januar lovede Britt Bager at tage hånd om Brian Borgs og andre udsatte erhvervs afgørelser om arbejdsskader.

- Det er døduretfærdigt, at de her mennesker passer deres arbejde, og så bliver de uheldigvis ramt af en psykisk lidelse, og så er systemet der ikke til at tage hånd om dem. Jeg har derfor allerede været i kontakt med vores beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, og gjort ham opmærksom på Brians sag og en række andre. Og jeg vil fortsætte med at tage kontakt til ham, fortalte Britt Bager til TV2 ØSTJYLLAND i januar.

Ankestyrelsens afgørelse vedrørende Brian Borg har dog intet med Britt Bagers involvering i sagen at gøre. Det kan tage op til et år for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring at afgøre, om han skal have erstatning for hændelsen i 2017.