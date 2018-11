Når Brian kom ind i togpersonalets fællesstue, kunne der godt falde en barsk og let drillende bemærkning fra kollegerne om de mange dramatiske ting, der var sket i hans liv. Det var ikke mobning. Ulykker er en del af hverdagen for de, der arbejder med at få andre sikkert til og fra arbejde - fra den ene side til den anden side af landet - og jokes var en måde at håndtere det pres, og den erkendelse, at det kunne ske for dem en dag.

Nej, vi vil fandeme ikke sidde ved siden af Borg, for der falder garanteret en lampe ned! Drillende kolleger til Brian Borg

Kollegerne og DSB er også kendt for at give god støtte, når der sker en ulykke. I gennemsnit oplever en lokomotivfører hos DSB én gang i sit arbejdsliv, at en person kaster sig ud foran toget. Brian har ikke oplevet, at det tog, han styrede, kørte et menneske ihjel, men han har otte gange på 23 år oplevet alvorlige ulykker og situationer, der kunne være endt helt fatalt for ham selv eller andre.

INTERAKTIVT KORT: Tryk på de røde cirkler på kortet herunder og se, hvor ulykkerne skete for Brian Borg:

Indtil 30. marts er Brian Borg ansat som lokomotivfører hos DSB. Et arbejde, som han har elsket og været stolt af. Men også et arbejde, som har rystet ham, og i dag givet ham en diagnose: PTSD, posttraumatisk stresssyndrom.

Brian Borg har i 26 år været lokomotivfører hos DSB - og han har elsket turene rundt i Danmark. Foto: DSB

Man ser det jo ikke som et farligt job, når man vælger det. Brian Borg om arbejdet som lokomotivfører