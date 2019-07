Ældre udsat for svindel: Pengene forsvinder fra deres konti

Det vrimler med mails, smser og opkald, hvor folk overbevisende udgiver sig for at være fra din bank, NETs eller andre steder. Det er især ældre, der er i højrisiko for at få modtage opkald som disse af svindlere.

Hos Sparekassen Kronjylland oplever de, at problemet er så stort, at de nu går ud og advarer ældre mennesker mod svindel.

- Vi ser ældre mennesker, der bliver ringet op af svindlere. De ældre er meget autoritetstro, siger fagchef i Sparekassen Kronjylland Jan Mågård og fortsætter:

- Mange af dem er lidt IT fremmedgjorte. De er ikke født og opvokset med IT, så de kan godt blive lidt usikre på, hvordan det fungerer.

Sparekassen Kronjylland advarer mod svindlere.

De oplever jævnligt at få henvendelser fra kunder, som er blevet ringet op af folk, der udgiver sig for at være fra banken eller NETs.

- I forbindelse med, at de har samtalen med svindleren, kommer de til at udlevere adgangskoder til deres NemID, sende billede af deres NemID eller til andre kontoer, og så forsvinder pengene fra deres konti.

Læs også Fangekor synger for bibelcampister: Vi har brug for en ekstra chance

Henvendelser fra ofre

Hos Østjyllands Politi får de også mange henvendelser fra personer, der har været udsat for svindelnumre. I løbet af årets første halvdel har de modtaget 50 henvendelser fra ofre.

- Torsdag d. 18. juli blev en 78 årig kvinde fra Ebeltoft ringet op af NETs, og d. 22. juli blev en 77-årig kvinde fra Aarhus ringet op af en fra Nordea Bank, oplyser Østjyllands Politi.

Det er et meget typisk eksempel. En mormor eller farmor, der er godtroende, som har udleveret sine oplysninger. Jan Mågård, fagchef, Sparekassen Kronjylland

De to kvinder fik efterfølgende begge hævet penge fra deres konti. De mange svindelnumre har fået Sparekassen Kronjylland til at advare mod svindlere på deres hjemmeside. De har brugt et opdigtet eksempel til dette.

- Det er et meget typisk eksempel. En mormor eller farmor, der er godtroende, som har udleveret sine oplysninger. Vi har desværre fået flere henvendelser af folk, der er blevet snydt på denne her måde, siger Jan Mågård.

Jette Frandsen mener, at man skal huske at bruge sin sunde fornuft.

Brug din sunde fornuft

Jette Frandsen fra Randers har oplevet, at et firma hun gjorde meget brug af, begyndte at sende hende smser, hvor de skulle bruge penge fra hende.

- De fortæller, at min pakke ikke er forsikret, og jeg er nødt til at indsende det dobbelte beløb. Jeg tænker, at det ikke kan passe, fortæller hun.

Hun nåede at stoppe op, og hun har et råd til andre, der står overfor et svindelnummer.

Jeg synes, at man skal bruge sin sunde fornuft. Jette Frandsen, Randers

- Jeg synes, at man skal bruge sin sunde fornuft. Vi er mange mennesker, der per definition er godtroende. Men det skal vi passe på med, for der er nogen, der lever af det, siger Jette Frandsen.

Gode råd NemID er personligt. Du må aldrig udlevere NemID til andre

Du må aldrig udlevere adgangskode til Netbank eller Mobilbank til andre

Din bank ringer aldrig for at få koder af dig til at hjælpe dig med et problem i Netbank

Har du mistanke om, at andre har kendskab til dine koder eller NemID, skal du straks kontakte din bank og få dem spærret

Vær altid opmærksom på falske mails og hjemmesider (tjek fx adressen) Kilde: Sparekassen Kronjylland

Og et lignende råd har Finn Møller fra Langå.

- Læg røret på igen. Det afbryder det hele, siger han.

Det er Jan Mågård enig i.

- Vi opfordrer til, at man får advaret de ældre om det. De skal smide røret på. Hvis ulykken er sket, skal man få den standset. Spærre sit NemID og sit betalingskort, siger han.

Læs også 39 tilfælde af hærværk med luftgevær - ved du noget?