Voldsomt rambuktyveri - stjæler for flere millioner på få minutter

I døgnrapporten oplyser Østjyllands Politi, at politifolk siden anmeldelsen har arbejdet på sagen.

- Der er sikret spor på stedet, gennemgået overvågning og foretaget flere efterforskningsskridt, lyder det.

Til TV2 ØSTJYLLAND oplyser Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, at politiet på nuværende tidspukt ikke kan sige meget mere om sagen.

- Vi er i den indledende efterforskning, hvor vi er i gang med at danne et overblik over sagen, siger han.