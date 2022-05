Vil fastholde seniorer i job: Tine er bekymret for vilkårene

Tag snakken

En af dem, der ved rigtig meget om, hvordan man kan holde lidt længere tid på folk på arbejdsmarkedet, er Niels Højberg, som er rådgiver hos Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

- Alle ved, at vi står med rekrutteringsproblemer i den offentlige sektor. Vi har også et billede af, at mange ledere ikke får taget samtalerne. Der er mange medarbejdere, der også er bange for at tage samtalen, fordi de tror, de viser svaghed ved at gå ind i den samtale. Men god ledelse er, at man får skabt grundlaget for den gode dialog om, hvad man kan blive, siger han til TV2 ØSTJYLLAND