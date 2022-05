Planer om kæmpe feriepark droppet

Han understreger dog, at han er ærgerlig over hele forløbet og hovedargumentet for at lade projektet falde - altså at man vil bibeholde campingpladsen.

- Vi har spildt vores tid, hvis det er begrundelsen. Jeg har svært ved at se de reelle argumenter for at lade den falde. Og jeg mener, at man burde have sagt fra starten, at man ville bibeholde pladsen, når nu det er det, de vil, siger han.