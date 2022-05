Markant færre børn cykler - men her er det et hit

Han fortæller, at cykeldagene giver børnene ejerskab ved at have egne cykler med, som de kan vise frem til hinanden, og ved at de selv får lov at træde i pedalerne.

- Vi voksne kan være på sidelinjen og guide, som når vi leger, så vi kan sørge for, at børnene har succesoplevelser igennem det her, der hvor de nu kan, siger Thomas Fogh Kristoffersen.