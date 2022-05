Vejarbejde lukker central vej hele ferien

I Kristi Himmelfartsferien vil der blive lagt sidste hånd på arbejdet på Frederiks Allé. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Det betyder, at en del af vejen blive spærret for bilister fra torsdag d. 26. maj kl. 07.00 til og med søndag d. 29. maj kl. 22.00. Det drejer sig om strækningen fra Frederiksbjerg Torv til Jægergårdsgade, og der vil altså være lukket for gennemkørsel i fire dage.

I den periode skal der laves helleanlæg, lægges asfalt på cykelstierne og flyttes lyssignaler.