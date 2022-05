Direktør om sensations-medaljer: - Det burde dybest set ikke kunne lade sig gøre

Han spillede selv for klubben mellem 1995 og 2001 og igen mellem 2008 og 2012. Men klubben er ikke længere det samme sted, som i de glade 90'ere, og derfor kom årets store præstation også som en overraskelse for mange.

I starten meldte klubben ud, at de gik efter at blive top 6 i superligaen, men det endte altså med en tredjeplads.

- Jeg tænker, de har overgået deres vildeste fantasi, men det er det fede ved fodbold, at alt kan ske, siger Henrik Pedersen.

"Det burde dybest set ikke kunne lade sig gøre"

Kent Madsen har fulgt klubben tæt, siden han blev ansat som administrerende direktør for Silkeborg IF for 20 år siden. Siden han trådte til, er det første gang, at klubben vinder medaljer.