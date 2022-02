Aarhus råber på hjælp: Studerende og pensionister skal løse akut problem

Rådmanden erkender, at der er brug for bedre og mere langtidsholdbare løsninger på sigt.



- Vi skal gøre mange ting på samme tid. Vi skal tale området op, vi skal fortælle aarhusianerne, at der er rigtig mange fede jobs på ældreområdet. Det er et enormt spændende velfærdsområde, der er vigtigt for os alle sammen.

- Jeg håber, at vi med den her kampagne kan så nogle frø hos nogle unge mennesker, der kan få lyst til at uddanne sig på det her område, og måske nogle seniorer, der har lyst til at blive nogle år endnu. Så forhåbentlig får vi en viden her og nogle medarbejdere, som vi også kan bruge på den mere fremadrettet bane, siger Christian Budde.

