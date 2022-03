Kommune efterlyser pensionister der vil tage en ekstra tørn

Umiddelbart bakker de lokale politikere op om initiativet, om end det er en kende usædvanligt.

- Det her er et tilbud og ikke er krav. Det står den enkelte frit for at sige nej tak, så derfor ser jeg intet problem i det, siger formand for omsorgsudvalget i Randers Kommune, Ellen Petersen (S), til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen bekymringer hos udvalgsformand

For hende er det vigtigste, at kommunen sikrer de ældre borgere den bedst mulige kvalitet.

Og hvis det kan gøres bedre gennem ellers pensionerede kræfter, er hun åben for idéen.

- Nogen har måske lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet, og det skal de have lov til. Vi forsøger også at få flere ansatte på fuld tid i stedet for nedsat tid, siger Ellen Petersen.

Men bekymrer det dig ikke som udvalgsformand, at kommunen mangler så mange ansatte, at man nu forsøger at lokke med pensionister?

- Det bekymrer mig først, hvis vi i dag ikke levede op til de krav, vi har til kvaliteten. Det bekymrer mig ikke, at vi forsøger at skaffe arbejdskraft.