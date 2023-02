VIDEO: Gigantisk hul skal blive til sublim kunst

Et enormt tomrum har i flere måneder præget bybilledet i det centrale Aarhus.

Kunstmuseet Aros er nemlig ved at bygge til under jorden, og lørdag var offentligheden inviteret udenfor på byggepladsen for at få en meget fornemmelse af, hvad der venter.

- Vi har nu gravet så langt ned, som vi skal. Vi syntes, at det ville være en fantastisk mulighed for aarhusianere og andre besøgende at få en fornemmelse af størrelsen af 'The Next Level'-udvidelsen, siger Aros-direktør Rebecca Matthews.