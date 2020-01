Varmestue inviterer udsatte på tiltrængt vinterferie

For flere aarhusianske, udsatte borgere byder den kommende uge på alt lige fra strandture og bowlingaften til brætspil og en tur i kurbad.

Som social udsat er det godt at komme lidt væk og få ro på. Per Meldgaard Andersen, afdelingsleder, Døgnvarmestuen, Kirkens Korshær i Aarhus

Kirkens Korshær i Aarhus har nemlig inviteret deres brugere af døgnvarmestuen med på vinterferie i det nordvestjyske Thy.

- Her bliver der ro til at danne nyt netværk, så de kan få nye kontakter. Nogle af brugerne er ikke så vant til at være blandt andre mennesker, så det er også en øvelse i at komme ud af sin komfortzone, siger Per Meldgaard Andersen, der er afdelingsleder hos døgnvarmestuen i Kirkens Korshær i Aarhus.

Det er i Helligsølejren ved Thy i Nordvestjylland, hvor de udsatte borgere og de ansatte ved Kirkens Korshær i Aarhus er taget på en uges vinterferie for at få ro på og for at danne nyt netværk. Foto: Kirkens Korshær Aarhus

Brugerne og de ansatte i døgnvarmestuen bor sammen i Helligsølejren og er afsted i en uge med afslapning og fællesaktiviteter.

- Som social udsat er det godt at komme lidt væk og få ro på, forklarer Per Meldgaard Andersen og tilføjer, at turen også giver noget ekstra til de ansatte.

- Vi kommer jo også tættere på brugerne, så vi får også et godt forhold til dem, der er med, siger han.