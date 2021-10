Vaks hjemmepleje: Reddede kvinde ud af brændende hus

Mandag morgen udbrød der brand i et rækkehus på Engdalgårdsvej i Beder syd for Aarhus.

Østjyllands Brandvæsen modtog anmeldelsen klokken 08.01.

Branden var opstået i soveværelset hos en ældre kvinde, som selv fik slået alarm.

- Hun har haft kontakt til hjemmeplejen, formentlig via en nødknap. Så da vi ankom til stedet, havde hjemmeplejen fået reddet kvinden ud af bygningen. Det er rigtig flot arbejde, for det var vigtigt, at hun kom hurtigt ud, siger Anders Jensen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Ifølge Østjyllands Politi er kvinden kørt til skadestuden for at blive tjekket for mulig røgforgiftning.