Tusind år gammel historie trues af skimmelsvamp: - Vi skal handle rigtig hurtigt

Der har siden august været helt lukket for besøgende på grund af situationen med fugt, og da museet er drevet af frivillige og ikke får entreindtægter, har det ikke selv penge til at redde historien.



- Det er vigtigt at bevare den, fordi det ellers bliver en hukommelsesløs by. Aarhus er her, fordi havnen er her og ikke omvendt. Så det smerter at se souvenirs medbragt fra Fjernøsten af sømænd, maskiner fra kontorer og alt muligt, der ikke har fortjent at ligge her, siger Hans Richardt Nielsen.



- Hvis det går tabt, så er det væk for evigt. Det kan du ikke lige få tilbage.