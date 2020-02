Svært at finde kattes ejere - internat håber på nye regler

Aldrig før har internaterne i Danmark modtaget så mange katte, som de gjorde sidste år.

Hos The Voice of Pets i Tranbjerg er der også fulde huse, men det er altså ikke nødvendigvis fordi, at kattene ikke har en ejer.

I nogle tilfælde kan ejeren nemlig ikke opspores, fordi katten ikke er registreret med chip eller et halsbånd, som hunde er.

Katten Vilma er en af dem mange dyr, der lige nu bor hos The Voice of Pets i Tranbjerg.

Derfor håber internatet og flere andre dyrevelfærdsorganisationer nu, at fødevareminister Mogens Jensen vil gøre det obligatorisk for ejerne at registrere og mærke deres katte.

- Hvis de ikke er registrerede til en ejer, går der rigtig meget tid med at forsøge at finde frem til en ejer, siger Sashia Juhl Lindhøj, dyreansvarlig hos The Voice of Pets i Trige, til TV2 ØSTJYLLAND.

Faktisk har ministeren nu mulighed for at ændre praksis, efter Folketinget i sidste uge vedtog en ny dyrevelfærdslov, som for første gang nogensinde giver fødevareministeren bemyndigelse til at udstede regler om mærkning og registrering af katte.

- Det synes jeg, er en kæmpe stor mulighed. Det kommer til at gøre rigtig meget i forhold til vores arbejde med at få fundet frem til de rigtige ejere, siger Sashia Juhl Lindhøj.

I 2019 var der en eksplosiv stigning i antallet af internatkatte. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Opbakning fra Dyrenes Beskyttelse

Også hos Dyrenes Beskyttelse, der driver otte internater i landet, håber man nu, at ministeren vil udnytte sin nye bemyndigelse til at skærpe reglerne på området.

- Det vil gøre den helt klare forskel, at hvis man finder en ejerkat, der har brug for hjælp, kan man få den hjem til ejeren igen hurtigst muligt i stedet for at komme på et internat og fylde pladsen op der, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

The Voice of Pets i Tranbjerg har modtaget rigtig mange dyr det seneste år.

Når internaterne modtager katte, der rent faktisk har en ejer, kan det komme til at gå udover de ejerløse katte, der har brug for hjælp.

- Det kan ende med, at vi ikke kan hjælpe de katte, som vi jo rigtig gerne vil. Dem, der har rigtig brug for hjælp, siger Jens Jokumsen og fortsætter:

- Vi vil presse meget på politisk for at få ministeren til at indse, at det her er vigtigt og noget, der optager rigtig mange danskere. Vi har 35.000 danskere, organisationer og virksomheder, der bakker op om det her tiltag, siger han.

Fødevareminister Mogens Jensen havde i dag ikke mulighed for at stille op til et interview, men han skriver til TV2 ØSTJYLLAND, at det er problematisk, at flere katte bliver efterladt.

Han er dog på nuværende tidspunkt ikke sikker på, om en obligatorisk mærkning og registrering af katte er den bedste løsning.