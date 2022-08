Stemmesluger stopper i byrådet

- Jeg vil være ærlig og sige, at det har været betydelig sværere at komme tilbage til byrådsarbejdet, end jeg havde forestillet mig. Det har simpelthen for store personlige omkostninger for mig. Derfor har jeg efter grundig overvejelse besluttet at stoppe i byrådet, skriver Laura Bryhl i pressemeddelelsen og fortsætter:



- Jeg trækker mig fra byrådet, men Enhedslisten er stadigvæk mit parti. Jeg støtter til fulde kampen for et retfærdigt samfund, hvor vi får sat langt mere gang i den grønne omstilling og bygger et endnu stærkere fællesskab.