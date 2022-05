Efter næsten 30 år i partiet: Nu er han endegyldigt ekskluderet

178 stemte for at opretholde ekskluderingen, 75 stemte imod, og 36 undlod at stemme.

I sin 10 minutters taletid lagde den garvede politiker bl.a. vægt på, at han ikke føler, at han er blevet hørt i sagen.

- Jeg sagde, at jeg ikke synes, man kan være bekendt at indstille til eksklusion, inden man først lige hører den anklagede ind til beskyldningerne. Det gjorde de ikke, og det er dybt kritisabelt. Jeg står fast på, at de fleste beskyldninger, der rettes imod mig, er urigtige og udokumenterede, siger han.

- Partiet har ikke søgt andet dokumentation end deres ord. De har slet ikke fundet årsag til at undersøge sandhedsværdien.