Eks-byrådsmedlem smidt ud af Enhedslisten for sexistisk tone og chikane

En bombe er blevet udløst i Enhedslistens lokalforening i Aarhus.

Mangeårigt og magtfuldt medlem og tidligere byrådsmedlem Viggo Jonasen er ekskluderet af partiet.

Det besluttede partiets hovedbestyrelse søndag, bekræfter 77-årige Viggo Jonasen selv over for TV2 ØSTJYLLAND.

Ekskluderingen skyldes anklager om sexistisk omtale af et ungt byrådsmedlem, chikane og dårlig arbejdsmiljø

Det omtalte byrådsmedlem er Laura Bryhl, der i en alder af 26 år i november fik imponerende mange personlige stemmer og blev valgt til Aarhus Byråd.

- Jeg skulle indtil flere gange over telefonen have omtalt Laura Bryhl som "studine", fortæller Viggo Jonasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har du gjort det?

- Hvis jeg har, har jeg højst gjort det en enkelt gang. Og antallet af gange, jeg har talt i telefon med hende, kan tælles på en slagterhånd.

Men har du udøvet sexistisk chikane?

- Nej, jeg har ikke. Det er noget ublufærdigt nonsens, siger Viggo Jonasen.

Laura Bryhl (EL) er i øjeblikket sygemeldt og henviser til andre partifæller i Enhedslisten for kommentar om sagen.

Hovedbestyrelsesmedlem og byrådsmedlem i Horsens Lisbeth Torfing bekræfter over TV2 ØSTJYLLAND også ekskluderingen. Hun vil dog ikke fortælle mere om de konkrete anklager, der har udløst den.

- Det har karakter af en personsag, der omhandler en eller flere bestemte personer. Det betyder, at det er personligt og fortroligt, og derfor kan jeg ikke gå nærmere i detaljer om det, siger Lisbeth Torfing, der dog tilføjer, at ekskluderingen ikke er politisk motiveret.

Ifølge Viggo Jonasen blev han tirsdag aften indstillet til eksklusion af Enhedslistens forretningsudvalg. En eksklusion, som altså søndag blev til virkelighed.

Men Viggo Jonasen fastholder fortsat sin uskyld.

Er du fuldstændig afvisende over for den kritik, der er blevet rejst mod dig i hovedbestyrelsen?

- Jeg er fuldstændig afvisende over for den kritik, der lyder på sexistisk chikane.

- Bevares, jeg er en ironisk mand - jeg kunne da godt have sagt "studine" engang. At det skulle være sexistisk, går over min forstand.

I Århus Stiftstidende er der også nævnt et eksempel, hvor du angiveligt skulle have fulgt efter hende på gangene på rådhuset efter forhandlinger. Er det korrekt?

- Nej. Det er noget fordrukkent sludder. Jeg har to gange efter et møde henvendt mig og spurgt, om hun havde et "kort minut". Så sagde hun nej og gik.

- Den ene gang var jeg nødt til at gå samme vej. Den anden gang gik hun ned ad gangen, og jeg gik til venstre ud til min cykel. Det er drømmesyn.

Er du afvisende over for, at du kan være årsagen til Laura Bryhls sygemelding?

- Jeg skal ikke kunne sige det, jeg kender ikke diagnosen.

- Jeg har, da hun blev valgt, sagt, at jeg anså det for diskutabelt, om hun skulle have en portefølje med formandskab i teknisk udvalg og medlemskab af socialudvalget og Magistraten. Jeg var bange for, at hun ville blive slidt ned af det, det ville hvem som helst, siger han.

Har du internt kritiseret Laura Bryhl for de poster, hun har påtaget sig?

- Nej! Ikke med en stavelse.

TV2 ØSTJYLLAND har mandag været kontakt med en anden kvinde fra Enhedslisten, der har fortalt hovedbestyrelsen om Viggo Jonasens adfærd, og hun fortæller blandt andet om vedvarende chikane.

Tidligere byrådsmedlem Lone Norlander Smith fortæller nemlig, at hun oplevede en fjendtlighed fra Viggo Jonasen, mens hun var byrådsmedlem i 2018 til 2021.

- Der har været et rigtig hårdt arbejdsmiljø på grund af chikane og negligering. Det har ikke noget med politik at gøre - det handler om en uenighed om, hvordan man respektfuldt accepterer og respekterer hinanden i et politisk samarbejde, uden der foregår chikane og mobning, siger Lone Norlander Smith.

Hun blev byrådsmedlem, da hendes partifælle, Maria Sloth, kort efter sin tiltræden som byrådsmedlem sagde stop og gav sit sæde videre.

På grund af sine oplevelser lavede Lone Norlander Smith en tre sider lang redegørelse, som har været med i hovedbestyrelsens overvejelser.

Et eksempel på det svære arbejdsmiljø var, da Viggo Jonasen indtrådte som vikar for et andet EL-byrådsmedlem. Der var han ifølge Lone Norlander Smith nemlig meget utilfreds med, at han ikke fik de politiske poster, han ville have.



- Det har han været utroligt vred over, at det ikke var ham, der fik de udvalgsposter, og han forsøgte virkelig at genere mig helt vildt.

- Det var en fortløbende latterliggørelse og disrespekt af mit arbejde i byrådet, siger hun.

Viggo Jonasen er kendt som en hård politiker og har ry for at gå hårdt til sine kolleger. Så hård at han blot få uger inde i sin seneste byrådsperiode måtte undskylde over for de andre byrådsmedlemmer, da han ifølge Århus Stiftstidende havde lavet insinueringer om et andet partis spidskandidat.

Lone Norlander Smith fortæller, at hun har svært ved at kategorisere den chikane, hun har selv oplevet, som sexistisk. Hun anerkender dog, at Laura Bryhl kan have været udsat for det.

- Men når man som ung skal sidde i byrådet og har fået et godt stemmetal og nogle fine poster, som Laura (Bryhl, red.) jo har, har man brug for opbakning. Man har ikke brug for at blive nedgjort og negligeret, siger Lone Norlander Smith.

I en alder af 77 og med en nylig udsmidning på cv'et kunne man være foranlediget til at tro, at Viggo Jonasen vil lægge de politiske boksehandsker på hylden.

Men det agter han ikke at gøre.

- Jeg er jo smidt ud, men jeg er ikke færdig med kommunalpolitik.

Hvordan skal man forstå det?

- Jeg skriver, jeg blander mig i debatterne. Og de venner, jeg har, i Enhedslisten er det flest, fodrer jeg med, hvad de kan bruge, siger han.