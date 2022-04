Enhedslisten har ikke set det sidste til Viggo Jonasen - hvis det står til hovedpersonen selv

Men det er ikke udelukkende, fordi han mærker en efterspørgsel på det, at han vil have eksklusionen afprøvet.

- Jeg ville nok gøre det under alle omstændigheder. Det luner dog aldeles meget, når partimedlemmer siger, at det er stort tab ikke at have mig der længere, siger han.

- Synd for Danmark og venstrefløjen

Han håber derfor at se et flertal stemme for, at han kan træde tilbage ind i partiet, men hvis ikke det skulle ske, skal Viggo Jonasen nok finde noget andet at tage sig til.

- Jeg er en ung knægt på 78 år. Jeg kommer ikke til at kede mig uanset hvad, siger han og fortsætter:

- Det ville dog være synd for Danmark og venstrefløjen, hvis ikke jeg bliver lukket tilbage ind.

Du kan se det indslag, TV2 ØSTJYLLND lavede i marts, hvor Viggo Jonasen udtaler sig om ekskluderingen: