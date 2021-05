Spritny bil beslaglagt: Kørte vanvidskørsel i lånt bil

Manden fik en ubetinget frakendelse af kørekortet, og derudover blev bilen beslaglagt.



Det viste sig, at det ikke var mandens egen bil. Han havde nemlig lånt sin vens helt nye bil, der var købt for blot 14 dage siden.



Bilen er nu i politiets varetægt, og det er op til retten at bestemme, om bilen skal sælges på aktion senere. Pengene vil i så fald gå til staten.



Beslaglæggelsen sker på baggrund af den færdselslovsændring, der trådte i kraft den 31. marts 2021, efter at Folketinget har besluttet sig for at skærpe straffen for vanvidsbilisme i flere tilfælde.