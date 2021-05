Vaks betjent snuppede fire vanvidsbilister på tre timer

- Vi er overrasket over, at er ikke er flere, der har lyttet til den nye skærpelse. Det er en sanktion, der vil noget, og så skulle man tro, at folk lyttede til det, siger han.

- Vi er alt det på vejene, som vi kan være

Men det lader ikke umiddelbart til at være tilfældet.

Siden politiet den 31. marts fik mulighed for at beslaglægge køretøjer, der bliver brugt til vanvidskørsel, er der i Østjyllands politikreds beslaglagt seks biler og to motorcykler.

To af bilerne er beslaglagt som konsekvens af både for høj fart og hensynsløs kørsel, hvor man har bragt andres liv og førlighed i fare. Her er begge bilister blevet varetægtsfængslet.

- Der er tydeligvis nogen derude, der endnu ikke har forstået budskabet. Det har altså en konsekvens at køre både stærkt og hensynsløst, men det værste er, at man sætter andres liv i fare, siger Amrik Chadha.