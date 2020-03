Simon hjælper hjemløse: Spiller Boten Anna på blokfløjte

- Jeg har travlt. Jeg har møgtravlt. Der er mange sange, jeg skal nå at spille i dag, fortæller Simon Porse til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er i fuld gang med at lære nye sange, som han skal spille på sin sorte blokfløjte.

- I sidste ende betyder det, at folk sender mange penge afsted, og det har jeg det godt med, siger han.

Fredag fik han en idé. Han ville prøve at gøre noget godt for de hjemløse, som har det svært i den her tid. Hvis folk donerer 50 kroner til Hus Forbi, så kan de ønske en sang, som han spiller på blokfløjte.

- Jeg giver folk, hvad de gerne vil have, og så lade dem betale for det, og så går pengene til de hjemløse, fortæller Simon Porse fra Aarhus.

Alle har et ansvar for at hjælpe

Simon Porse mener, at vi alle sammen har et ansvar for at hjælpe, der hvor vi kan.

- Nogle har penge, andre har netværk, jeg kan spille blokfløjte. Hvis jeg kan skrabe penge til dem, som står svagest, så synes jeg, det er min pligt, fortæller han.

Han er ikke sikker på, hvor mange som har ønsket et nummer og doneret penge. Men han skyder på, at der nok er samlet 3-4.000 kroner ind.

- Nogle gange bliver de tilfredse. Nogle gange lyder det godt, andre gange mindre godt. Det går til et godt formål, og det har jeg det godt med, siger Simon Porse.

