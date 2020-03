Allan skal sove på gaden: - Det er rigtig svært at være hjemløs i disse tider

Allan Jensen er 23 år, misbruger og hjemløs. Han er svækket og bange for, at han bliver smittet med corona-virus.

- Det er rigtig svært at være hjemløs i disse tider, siger Allan Jensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er rift om pladserne på herberger og forsorgshjem efter regeringens nye tiltag, som betyder, man kun må være 10 samlet det samme sted.

Læs også COVID-19 LIVE: Intensivpatienter i Danmark er mellem 47 og 82 år

- Så er der kamp om pladserne, siger han.

Han prøver så vidt muligt at tage sine forholdsregler, men han har kun sjældent adgang til håndsprit og håndvask.

Natten til torsdag overnattede han på herberg, men kom til at sove to minutter over sig, fortæller han. Derfor får han karantæne og må sove på gaden i nat.

I Aarhus Kommune er der 749 hjemløse ligesom Allan. I 2009 var der 466. Kilde: Aarhus Kommune

Overladt til sig selv

- Folk er bange og ved ikke, hvad de skal gøre, hvis de bliver smittet, siger formand for de hjemløses landsorganisation SAND Christina Strauss til TV2 ØSTJYLLAND.

I denne tid, hvor det meste lukker ned, og forsamlinger på flere end 10 forbydes, bliver de hjemløse ladt i stikken, mener hjemløseforeningen SAND.

Folk er bange og ved ikke, hvad de skal gøre, hvis de bliver smittet. Christina Strauss, landsformand, SAND

- Det er et stort problem, at man ikke har et sted at isolere sig. Der er flere hjemløse på gaden, og der mangler herbergspladser, fortæller Christina Strauss.

Christina Strauss er landsformand for hjemløseforeningen SAND.

For at undgå spredning af corona-virus vedtog regeringen et forbud mod at samles flere end 10 personer ad gangen.

Derfor er der ikke plads til lige så mange udsatte på de forskellige herberger.

Lad de hjemløse overnatte på skoler

Christina Strauss mener, at staten bør gøre mere for, at de hjemløse bliver beskyttet. Hun foreslår, at de skal kunne benytte skolerne, som lige er nu lukket for at ikke at sprede corona-virussen.

Jeg kunne godt tænke mig, at man lukkede op for nogle af de skoler, der er lukket. Så kunne folk komme derind og sove. Christina Strauss, landsformand, SAND

- Jeg kunne godt tænke mig, at man lukkede op for nogle af de skoler, der er lukket. Så kunne folk komme derind og sove, siger Christina Strauss.

Kan det ikke være et problem, at potentielle misbrugere kommer ind på et skole?

- De fleste kan godt rydde op efter sig selv. Det største problem er, at 2/3 af stofbrugere i Danmark slet ikke er i behandling, og vi har brug for læger, som vil udskrive medicin, så de kan være i en karantæne, fortæller landsformanden for SAND.

Det er dog ikke en løsning, mener rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune Kristian Würtz (S).

- Vi har ikke planer om at bruge skolerne, men derimod kommer vi i morgen med en plan for, hvordan vi kan udvide kapaciteten ved vores eksisterende tilbud, sådan at vi kan bruge vores erfarne personale dér, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Genbrugsbøn fra Edith: Vent med at læsse af hos os

Minister: De hjemløses sikkerhed er kommunernes ansvar

For at undgå spredning af corona-virus, så vedtog regeringen et forbud mod at samles mere end 10 personer ad gangen. Derfor er der ikke plads til lige så mange på de forskellige herberger.

Social og Indenrigsministeriet har understreget, at socialområdets tilbud til hjemløse er kritiske funktioner, og det er kommunernes ansvar at sikre de hjemløse.

- Vi står i en ekstraordinær situation, hvor vi skal passe på vores hjemløse samtidig med, at vi tager tiltag mod corona. Derfor skriver vi nu ud til kommuner om, at de skal sørge for tilbud til hjemløse trods forbuddet mod at samle 10 personer, udtalte Astrid Kragh (S) i pressemeddelelse fra social- og indenrigsministeriet.

Det ansvar mener rådmand Kristian Würtz, at kommunen er bevidst.

- Vi har lige nu ingen viden om, at der er hjemløse, som er ramt af coronavirus. Men hvis der kommer smitte skal vi sikre, at vi kan indkvartere borgerne under betryggende forhold i en eventuel karantæneperiode, siger han.

Antal hjemløse fordelt på alder i Aarhus Kommune.

Flere vil sove i parkeringskældre

Allan Jensen ved ikke, hvor han skal sove i nat, og han ønsker sig, at Aarhus Kommune handler hurtigt.

Allan Jensens familie bor i Aalborg, men de venner han har tættere på har ikke lyst til at tage ham ind fra gaden på grund af frygten for corona-virus.

Jeg tror, der bliver fyldt i parkeringskældre og opgange, og hvad vi ellers kan finde. Jeg synes, det er supertræls. Allan Jensen, hjemløs.

Han er selv nervøs for, at han og andre hjemløse er nødsaget til at finde andre steder at overnatte.

- Jeg tror, der bliver fyldt i parkeringskældre og opgange, og hvad vi ellers kan finde. Jeg synes, det er supertræls.