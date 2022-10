Signe styrter rundt på hospitalsgangene: - Jeg vil gerne have mange flere kollegaer

Signe Wengel ved ikke, hvor længe hun kommer til at vente på at kunne gå stuegang. For ligesom der er mangel på sygeplejersker, så er der også mangel på andre faggrupper. Herunder læger.

- De kan også være syge, sådan at vi mangler læger. Så hvis man ikke har noget akut med patienten, så kan der være periode, hvor man faktisk ikke rigtigt kan komme videre, siger hun.

Jeg spørger Signe Wengel, om det ikke er tiltrængt, at der for første gang i dag ikke umiddelbart er nogen presserende opgaver at tage sig af. Men det svarer hun nej til. For hun ved jo, at stuegangen skal klares på et tidspunkt. Og hun vil rigtig gerne undgå, at opgaven bliver skubbet til den kollega, der har aftenvagten.

Patientens behov kommer først

Signe Wengel er på vej til at udnytte ventetiden til at spise sin frokost. Men hun kommer undervejs i tanke om, at hun har en besked til en af sine patienter, og beslutter sig for at besøge ham først. Det udvikler sig til en længere snak om en problemstilling.

- Og så er det nogle gange med at gribe det gunstige øjeblik, påpeger hun.

Patientens behov kommer først. Det er Signe Wengel vant til. I dag betyder det, at hun pludseligt har meget kort tid til at holde pause.