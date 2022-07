Sygeplejersker modsiger minister: - Det handler om løn og vilkår

Sygeplejerskerne har gennem adskillige år kæmpet for bedre løn og arbejdsvilkår, hvilket i 2021 mundede ud i en mere end to måneder lang strejke.

Nogle danske sygeplejersker har i de senere år søgt arbejdsmuligheder i uden for landets grænser - eksempelvis Norge - hvor de kan tjene mere på kortere tid.

Men flere negative historier om deres arbejdsliv og aflønning kan altså være med til at skabe et negativt billede af uddannelsen og faget. Det kan afhjælpes, hvis politikere og sundhedsvæsnets arbejdsgivere sætter afsætter flere penge, lyder det fra sygeplejerskerne.

- Hvis lønnen kommer op, og vi på den måde får rekrutteret flere sygeplejersker tilbage til faget og tilbage fra udlandet, så vil det gøre noget for sygeplejerskerne ude på afdelingerne, siger Marianne Østerlund Madsen.

Hun mener, at en stor grund til, at færre søger mod sygeplejerskefaget, er, at unge i dag har højere krav til deres kommende arbejdsliv.

- De vil gerne have en hverdag, der hænger sammen - også økonomisk. De vil have en løn for den uddannelse, de tager, og det ansvar, de står med. Og det det får de ikke i sygeplejefaget i øjeblikket, siger fællestillidsrepræsentanten.

I øjeblikket er der 47 ledige sygeplejerskestillinger på AUH.